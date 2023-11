Napoli: Mattarella, ‘Polo Università Scampia sconfigge paura e indifferenza’

Novembre 13, 2023

Napoli, 13 nov. (Adnkronos) – “È importante, per quanto riguarda il futuro, quanto è stato fatto a Scampia: questa iniziativa, che ha trasformato un sito di degrado e speculazione, in un prezioso presidio di servizio sanitario e sociale, è un grande risultato e anche un messaggio che supera il valore, straordinariamente grande, del servizio sanitario, perchè è un messaggio che dà coraggio, che infonde coraggio, per sgominare la paura, che è una condizione che induce all’indifferenza, quando non all’assuefazione, alla illegalità, alla prepotenza, all’emarginazione. E la paura, per usare qui a Napoli le parole di Benedetto Croce, non è forza, è debolezza e, come diceva, non costruisce ma distrugge. Soltanto la cultura costruisce”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Federico II, in occasione dell’800/mo anniversario della sua fondazione,