Napoli: Meloni, ‘economia del mare vale 180 mld, Sud tornato protagonista’

30 Ottobre 2024

Napoli, 30 ott. – (Adnkronos) – “Sono molto felice che Confitarma abbia voluto celebrare questo appuntamento a Napoli, perché è una scelta che sottolinea il rinnovato protagonismo del Sud nel contesto nazionale e non solo”. Si apre così il messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni e letto in apertura dell’assemblea di Confitarma, in corso a Napoli.

“Il mare rappresenta molte cose per noi. È storia, identità, cultura. Ma è, anche, un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico – è il messaggio del presidente del Consiglio – che produce ricchezza e occupazione. L’economia del mare è un comparto che dà al PIL nazionale un contributo significativo, nel 2022 pari a 180 miliardi di euro. Il governo si è dotato per la prima volta di uno strumento di programmazione, il Piano del Mare, per valorizzare la vocazione geostrategica italiana e tutti gli aspetti che ruotano intorno alla risorsa mare, con obiettivi ambiziosi, in un contesto internazionale di crescente competitività”.

Tra gli obiettivi presentati da Meloni c’è “l’opportunità di diventare snodo strategico per i flussi energetici tra l’Africa e l’Europa e all’occasione di diventare protagonisti nelle nuove interconnessioni economiche che si stanno sviluppando tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico, come il corridoio IMEC, che l’Italia ha contribuito a far nascere in ambito G20 e che può liberare un enorme potenziale per le nostre imprese”.

La premier, nel suo messaggio, ha citato traffici marittimi, cantieristica, industria armatoriale e crocieristica, ma anche “le nuove sfide, a partire dalla corsa al mondo subacqueo e alle risorse dei fondali. Abbiamo istituito il Polo nazionale della dimensione subacquea alla Spezia e abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge che punta a disciplinare, in modo organico, le crescenti attività che pubblico e privato svolgono nell’ambiente sottomarino”. Secondo la presidente del Consiglio, “l’obiettivo comune è diventare sempre più protagonisti nell’economia del mare” ed ha assicurato che “il governo farà tesoro delle proposte che emergeranno” dai lavori dell’assemblea Confitarma.