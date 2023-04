Napoli-Milan, Pioli: “Stadio Maradona caricherà anche noi”

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – Il Milan non scenderà in campo a Napoli per difendere il vantaggio accumulato nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Sarebbe un errore”, dice il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della sfida. “Abbiamo un minimo vantaggio -dice ripensando al successo per 1-0 ottenuto una settimana fa- e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone. E’ bello giocare partite di questo livello. Lo stadio Maradona caricherà il Napoli e caricherà anche noi”, aggiunge Pioli.

Il tecnico si aspetta un contributo importante in particolare da un giocatore. “La crescita di Brahim Diaz è sotto gli occhi di tutti. Ha grandissima personalità, gli piace avere pressione, sta diventando un giocatore di assoluto livello. È chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora”, dice. Capitolo formazione: “Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema e l’ha superato, è in condizione per giocare”, aggiunge Pioli.