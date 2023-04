Napoli-Milan, Spalletti: “C’era un rigorissimo su Lozano”

Aprile 19, 2023

Napoli, 18 apr. (Adnkronos) – “C’era un rigorissimo per noi”. Luciano Spalletti recrimina dopo l’eliminazione del Napoli nei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, sconfitti all’andata per 1-0 dal Milan, nel ritorno hanno pareggiato 1-1 in un match che, secondo l’allenatore, avrebbe potuto prendere una piega diversa se l’arbitro Marciniak avesse assegnato un penalty nel primo tempo per l’intervento di Leao su Lozano. “Non è un contatto, è un colpo che fa girare la caviglia di Lozano”, dice a Mediaset.

“Ho contestato l’arbitraggio di Kovac all’andata? Non l’ho contestato io, l’avete contestato voi. Ci siamo trovati tutti d’accordo eccetto quelli che hanno la maglia del Milan. Stasera c’è un rigore netto su Lozano al 37′, nettissimo, Leao gli gira proprio la caviglia. Si vede benissimo dai replay. E’ un rigore che non si può non vedere. E’ rigorissimo per noi”, ripete Spalletti.