Napoli-Milan, Spalletti: “Osimhen sta benissimo”

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – “Osimhen sta benissimo, ha svolto tutto l’allenamento, è pronto”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan. “Sabato contro il Verona ha giocato 20 minuti in cui ci ha fatto vedere che è guarito. Lui ha la stima di tutti i compagni che lo adorano: anche se a volte gli randelli la palla addosso, lui te la restituisce sistemata e pulita”.

“Sarò felice solo se riusciremo a passare il turno, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione”, afferma in conferenza stampa. “Siamo partiti con una idea di calcio, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e l’attenzione ci metterà in condizione di essere più bravi di loro -aggiunge Spalletti-. Domani dobbiamo essere intensi, bravi a trovare gli spazi. La squadra si merita di fare una bella prestazione domani”. Il tecnico degli azzurri parla di un’eventuale conclusione ai calci di rigore. “Abbiamo provato a prepararci a tutti, ci sono delle defezioni e bisogna essere bravi a pensarle tutte. Compresa quella di andare ai rigori, che sono stati provati così come lo hanno fatto anche gli altri. Vedremo poi la lista, ma secondo me i più bravi devono battere prima”.

“Domani sera è una partita tra stelle, esserci dentro è già qualcosa di importante. Noi vogliamo andare avanti e giocheremo per vincere, senza fare troppi calcoli ma mantenendo un equilibrio. Poi faremo delle valutazioni, ma noi crediamo di poter fare di più di quello che abbiamo fatto. Noi non siamo mai stati a questo livello, per cui non ci sono rischi ma solo ottenere una felicità infinita”.