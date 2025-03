Napoli, picchiano tassista e postano video: denunciati 4 minori

27 Marzo 2025

Napoli , 27 mar. – (Adnkronos) – Denunciati 4 minorenni per aver pestato un tassista dopo il cineforum: i video dell’aggressione erano diventati virali sul web. È accaduto in Piazza Vanvitelli, cuore del Vomero a Napoli.

È bastato l’invito di un tassista ad attraversare sulle strisce pedonali per scatenare la rabbia di un gruppo di ragazzini. Minorenni dell’hinterland napoletano, studenti di un istituto tecnico di Scampia, tutti tra i 16 e i 17 anni, stavano raggiungendo i loro motorini dopo essere stati in un cinema di via Kerbaker per un’iniziativa promossa dalla loro scuola. In programma, una serie di proiezioni nell’ambito di un cineforum nato per alimentare confronti e dibattiti sui problemi più attuali. ‘The Holdovers – Lezioni di Vita’, la pellicola proposta quel giorno.

Poco prima di raggiungere i loro scooter, hanno ricostruito i carabinieri, per una banale questione di viabilità, i 4 hanno aggredito e pestato un tassista. Molti i passanti intervenuti per aiutare la vittima, altrettanti i video registrati e divenuti ben presto virali in rete. Il tassista se l’è cavata con qualche escoriazione e un occhio nero. I 4 giovanissimi sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella. Saranno denunciati all’autorità giudiziaria per le lesioni arrecate al 55enne.