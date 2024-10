Napoli: scoperto a rubare gli infissi in una scuola, arrestato

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – È stato scoperto mentre stava rubando degli infissi in alluminio da una scuola ed è stato arrestato dai Carabinieri. La vicenda a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un 38enne è stato sorpreso mentre portava via il materiale dall’istituto Enrico Fermi, dopo aver smontato gli infissi da alcune aule.