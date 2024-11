Napoli: Tajani, ‘cresce l’export, dobbiamo sconfiggere criminalità’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Napoli è una città fondamentale perché si affaccia sul Mediterraneo con il suo porto, quindi è un luogo da dove partono anche tante nostre merci e dobbiamo dire che è una città dove l’export cresce. In tutto il sud in percentuale l’export cresce di più rispetto al nord, anche se c’è un gap da raggiungere, però questi sono segnali di vivacità economica che non vanno sottovalutati ma vanno al contrario incoraggiati”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani parlando a margine della presentazione dell’evento alla Farnesina “Napoli capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive”, in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli.

“Dobbiamo migliorare le infrastrutture, dobbiamo sconfiggere la criminalità organizzata, ma già passi importanti sono stati fatti per favorire anche investimenti – prosegue Tajani – Dobbiamo, anche attraverso il corpo consolare che ho salutato oggi, favorire la presenza di più imprenditori, più imprese, più investitori stranieri, anche grazie ai vantaggi offerti dalla Zes, la zona economica speciale, e grazie all’azione del governo per rendere più agevoli gli investimenti in Italia”.