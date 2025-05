Napoli, una donna morta e un’altra in fin di vita: ipotesi tentato omicidio-suicidio

22 Maggio 2025

Napoli, 22 mag. – (Adnkronos) – Una donna in fin di vita in auto, l’altra morta poco distante, entrambe raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Si ipotizza un tentato omicidio-suicidio per l’episodio avvenuto tra Volla e la periferia est di Napoli.

Questa notte una 31enne è stata trovata in via don Luigi Sturzo a Volla, all’interno di un’auto, con una ferita d’arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime ed è ora presso l’ospedale del mare, in pericolo di vita. In via Pinocchio, poco lontano ma già nel territorio di Napoli, un’altra donna (34 anni) è stata trovata a terra, morta. Anche lei con una ferita d’arma da fuoco. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Gli investigatori non escludono che i due eventi siano collegati e l’ipotesi tentato omicidio-suicidio.