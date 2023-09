Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato in Senato per rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano, la cui camera ardente è allestita in Sala Nassirya. Con il Capo dello Stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che lo ha accolto all’ingresso di palazzo Madama, su corso Rinascimento.