Napolitano: Calenda, ‘una vita per la Repubblica che viene ricordata in modo repubblicano’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Mi sarebbe piaciuto avere i miei figli con me al funerale repubblicano di Giorgio Napolitano. Così diverso da tutto ciò che vediamo nella vita moderna, anche istituzionale. Un evento solenne, lento, composto e profondo. Discorsi belli e centrati. Alcuni commoventi come quello di Anna Finocchiaro. Una vita spesa per la Repubblica che viene ricordata nel modo – formale e sostanziale – più repubblicano immaginabile. Le cerimonie in Parlamento assomigliano sempre di più a intrattenimento. Anche quando si parla di Costituzione si devono inserire cantanti e testimonial (peraltro bravissimi ma non è questo il punto). Oggi la Gravitas repubblicana era accresciuta dall’essenzialità. Era Napolitano per come l’abbiamo conosciuto. Un grande politico europeo poco incline allo spettacolo”. Così su X Carlo Calenda, leader di Azione.