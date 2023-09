Napolitano: Casini, ‘se ne va un grande italiano’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Se ne è andato oggi un grande italiano che ha servito lo Stato come Presidente della Repubblica in modo encomiabile e che ha attraversato, con decoro e linearità, tutti i passaggi della vita repubblicana, dalla Prima Repubblica ai giorni nostri. Come uomo delle Istituzioni, ha rappresentato tutti e rispettato anche le opinioni più lontane dalle sue”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini.

“Europeista convinto come pochi altri, ha saputo ancorare l’Italia -ricorda l’ex presidente della Camera- ai principi dell’atlantismo e del multilateralismo più consapevole. È stato un uomo di sinistra fin dai tempi della sua giovinezza: ma di quella sinistra riformista e innovatrice che non vive e non si crogiola nelle parole d’ordine del passato. È stato innovatore sempre, anche quando il riformismo cozzava contro il dogmatismo ideologico, Napolitano ha resistito anche all’isolamento del Pci, per poi diventare un punto di riferimento assoluto in Italia e in Europa”.

“Infine, vorrei constatarne -conclude Casini- lo spessore umano, la lealtà e la generosità: doti di cui tanti di noi sono personalmente testimoni”.