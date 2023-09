Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il leader del M5S, Giuseppe Conte, è in sala Nassirya del Senato per l’omaggio al feretro di Giorgio Napolitano. Ad accompagnare l’ex premier, Alessandra Maiorino senatrice del Movimento. In sala Nassirya ora ci sono tanti parlamentari di tutti gli schieramenti e la segretaria dem Elly Schlein. Ad accoglierli Ignazio La Russa, presidente di palazzo Madama.