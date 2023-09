Napolitano: E. Cattaneo, ‘ogni giorno onoro impegno preso con lui quando mi nominò’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – “È con profondo dolore che apprendo della scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Ai familiari e alle molte persone vicine vanno le mie più sentite condoglianze per la perdita di un uomo che, con la sua personalità e la sua inesausta lucidità, ha impresso un segno decisivo nella storia istituzionale del nostro Paese”. È quanto afferma in un comunicato la senatrice a vita Elena Cattaneo.

“Lo sgomento inevitabile per questo momento – prosegue – è alleviato solo dal vivido ricordo del momento in cui, dieci anni fa, ho avuto l’onore di conoscere il Presidente in occasione della nomina, per me del tutto inaspettata, a Senatrice a vita. Da allora non c’è giorno in cui non cerchi di onorare l’impegno di essere una scienziata attiva, fuori e dentro le istituzioni, così come mi chiese”.

“Nei miei primi passi nel mondo, sconosciuto, della vita parlamentare – ricorda la studiosa milanese – la vicinanza (fisica, in Aula, e morale, nei momenti in cui ne ho sentito la necessità) del presidente Napolitano è stata fondamentale: con la sua intelligenza, il senso di responsabilità e la profonda cultura delle istituzioni mi ha insegnato più di quanto si possa riassumere in queste poche righe. Anche nei momenti di dissenso, ogni occasione di confronto è stata per me preziosa e proficua”.

(Adnkronos) – “Resterà – conclude la Senatrice Cattaneo – il ricordo di un presidente autorevole e rigoroso, ma sempre profondamente umano e capace di interpretare con acutezza i fenomeni della vita politica, di agire in maniera decisa quando richiesto dalle circostanze, di contemperare i doveri istituzionali con l’espressione di una straordinaria ampiezza di vedute”.