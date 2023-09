Napolitano: G.Letta, ‘con Berlusconi rapporto nei binari della correttezza istituzionale’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi, “due persone così lontane, due storie così distanti, due mondi opposti, due figure così diverse chiamate a lavorare insieme e a condividere le massime responsabilità dello Stato” tra il 2008 e il 2011, uno Presidente della Repubblica, l’altro presidente del Consiglio. “Poteva essere difficile quella convivenza e non fu sempre facile, non mancarono i momenti di tensione, e neppure le polemiche, anche se quelle più aspre sarebbero venute dopo. Ma da tutte due le parti non vennero mai meno la volontà e la forza di mantenere il rapporto nei binari della correttezza istituzionale. Lo posso dire in coscienza perchè ne sono personalmente testimone”. Lo ha affermato Gianni Letta, nel suo intervento alla Camera per la commemorazione del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

“Questo consentì -ha assicurato l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio- di affrontare ogni questione, anche le più difficili, di comporre le divergenze e di superare anche le difficoltà e le incomprensioni che pure ci furono e che in certi momenti sembravano insuperabili”.