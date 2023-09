Napolitano: G.Letta, ‘non notaio ma sempre rispettoso limiti Costituzione’**

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Giorgio Napolitano “certamente non intese mai il ruolo di Presidente della Repubblica in senso meramente notarile, esercitò pienamente i suoi poteri e la sua capacità di indirizzo, in modo forse diverso da alcuni dei suoi predecessori, ma senza mai venir meno ad un rigoroso rispetto delle forme e dei limiti fissati dalla Costituzione”. Lo ha affermato Gianni Letta, nel suo intervento alla Camera per la commemorazione del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.