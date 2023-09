Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato accolto in Senato dal presidente Ignazio La Russa che lo ha accompagnato in Sala Nassirya per l’omaggio al feretro di Giorgio Napolitano. Il primo cittadino capitolino prima di entrare ha voluto lasciare un lungo messaggio sul libro delle presenze.