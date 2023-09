Napolitano: il figlio Giulio, ‘celebrazione 150 anni Italia una delle giornate più felici’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Tra le giornate più felici da Capo dello Stato, ne sono testimone insieme alla mia famiglia e ai suoi più stretti collaboratori, vi furono quelle della celebrazione, come disse con orgoglio e fiducia, pur nella coscienza critica dei tanti problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide con cui fare i conti, del 150/mo anniversario dell’unità d’Italia, circondato dal calore e dall’attiva partecipazione popolare nei luoghi del Risorgimento lungo l’intera penisola. Tutti si riconobbero in quel momento in ciò che di più alto e fondamentale ci unisce”. Lo ha affermato Giulio Napolitano, ricordando la figura del padre, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio.