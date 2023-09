Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – “Da Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiamava alla “corresponsabilità internazionale per assicurare la pace”. Un richiamo oggi più forte che mai. Fervente sostenitore di un’Italia forte in Europa come membro del Parlamento europeo. Riposi in pace”. Lo scrive su Twitter la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.