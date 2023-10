Napolitano: Monti, ‘statista italiano ed europeo, ristabilire verità rapporto con Berlusconi’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Giorgio Napolitano è stato “uno statista italiano ed europeo di grande autorevolezza”. Lo ha sottolineato il senatore a vita Mario Monti, intervenendo alla commemorazione al Senato del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dedicando gran parte del suo intervento per “ristabilire con pacatezza la verità storica, diradando coltri multiple di nebbie artificiali”, relativamente al rapporto tra l’ex Capo dello Stato e Silvio Berlusconi.

“Entrambi questi grandi italiani -ha proseguito l’ex premier- hanno avuto il merito di far superare all’Italia un momento di grande difficoltà, politica, finanziaria e di credibilità; entrambi, personaggi profondissimamente diversi, agendo con responsabile senso di cooperazione istituzionale”.

Riferendosi alla fase che portò alla nascita del suo Governo, “il Presidente Napolitano non ha imposto alcunchè a nessuno”, ha assicurato Monti, mentre Berlusconi “ha saputo mettere in quella circostanza l’interesse del Paese al di sopra dei propri interessi politici e personali. Forse in questi anni -ha concluso l’ex premier- è stato fatto torto a due personalità, profondissimamente diverse, a volte contrapposte, ma non in quella fase decisiva per ridare all’Italia la propria unità e piena appartenenza alle Istituzioni europee. Credo che una pacata considerazione storica a questo momento sarebbe nell’interesse di tutti”.