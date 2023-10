Napolitano: Orlando, ‘politica sappia raccogliere suo lascito’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il Paese perde una personalità politica di prima grandezza. Il gruppo del Pd saluta un leader e qui oggi rinnova il proprio cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia. Io, se non apparisse segno di presunzione, vorrei dire ‘saluto un maestro’, dirò più sobriamente ‘un riferimento essenziale che mi ha fatto l’onore della sua considerazione'”. Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento in Aula alla Camera dei Deputati per la commemorazione del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Orlando ricorda come “la lotta contro il settarismo, contro tutte le chiusure ideologiche e dogmatiche, il fastidio per ogni vuota demagogia. Sono declinazioni di questa lotta che approda ad un convincimento che lo guida nelle istituzioni. Quando si indeboliscono, quando non riescono più ad interpretare la società che cambia, quando di conseguenza si fa strada un pensiero antipolitico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto e i poteri di fatto a rafforzare la loro influenza”.

“Da qui il suo costante richiamo all’esigenza di rinnovare in modo condiviso le istituzioni della Repubblica. Il Parlamento che Napolitano ha auspicato sino all’ultimo è un luogo diverso da quello nel quale si fronteggiano in modo impermeabile gli slogan di maggioranza e opposizione e ci si limita a misurare i rapporti di forza. Non è questione di bon ton. In Napolitano c’era la convinzione che peraltro aveva come alto riferimento l’esperienza della costituente, che le buone ragioni fossero in grado di modificare gli orientamenti degli avversari e che anche i più profondi convincimenti non fossero incompatibili con la ricerca di ragionevoli punti di incontro nell’interesse generale. Sarebbe bello che sapessimo raccogliere questo lascito. Sarebbe un tributo ad un uomo che ha saputo incarnare in modo nobile ed alto il primato della politica”.