Roma, 24 set. (Adnkronos) – C’è stato uno scambio di saluti, in Sala Nassirya del Senato, tra la premier Giorgia Meloni, Mario Draghi, Gianni Letta e Gianfranco Fini, arrivati in Senato in mattinata per rendere omaggio a Giorgio Napolitano, il Presidente emerito scomparso venerdì scorso.