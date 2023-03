Nashville, sparatoria a scuola: chi era l’autrice della strage

Marzo 28, 2023

Nashville, 28 mar. (Adnkronos) – Era un’ex studentessa della Covenant school, la scuola elementare cristiana doveieri ha ucciso tre bambini d nove anni e tre adulti, Audrey Hale, 28 anni. Lo ha confermato alla Cnn il preside della scuola di Nashville teatro della strage. La ragazza si era poi laureata lo scorso anno al Nossi college of art & design della stessa città del Tennessee.

La polizia di Nashville ha diffuso un fermo immagine del video di sorveglianza della scuola che ritrae Audrey Hale mentre imbraccia un fucile d’assalto. La 28enne indossa pantaloni mimetici e un berretto rosso. La polizia su Twitter ha pubblicato anche una foto della Honda Fit con cui è arrivata alla Covenant school e dei vetri del portone d’ingresso frantumati dai colpi d’arma da fuoco. Dopo aver ucciso tre bambini di nove anni e tre adulti, a 14 minuti dall’inizio della sparatoria la ragazza è stata uccisa dalla polizia.

Il presidente Joe BIden ha disposto bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici federali in onore delle vittime della sparatoria di Nashville, in Tennessee, fino al 31 marzo.