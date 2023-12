Natale: genitori, figli e videogame, Iidea lancia campagna ‘Prendi il controllo’

Dicembre 19, 2023

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – In vista delle prossime feste natalizie, Iidea-associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia lancia la campagna ‘Prendi il controllo’ per ricordare ai genitori l’esistenza di strumenti che permettono di gestire al meglio l’uso dei videogiochi in famiglia e fornire cinque consigli utili per assicurare un’esperienza di gioco sicura e consapevole per tutti.

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza delle applicazioni di controllo parentale disponibili sulle piattaforme di gioco e promuovere il portale per famiglie ‘Tutto sui Videogiochi’ che offre una serie di risorse utili in aggiunta a quelle fornite dai produttori dei dispositivi, come guide testuali e video tutorial per guidare i genitori passo dopo passo nell’attivazione dei controlli parentali. ‘Prendi il controllo’ ha anche il compito di far conoscere il sistema di classificazione Pegi, per la scelta informata dei titoli adatti ai minori, e stimolare le conversazioni in famiglia sulla sicurezza online e i vari benefici apportati dal gioco.

Per approfondire ulteriormente il funzionamento del meccanismo del controllo parentale nella navigazione in Internet, le famiglie possono informarsi anche sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia e su quello di Agcom.

Al fine di diffondere i messaggi della campagna e raggiungere un’ampia platea di pubblico, Iidea ha inoltre deciso di attivare l’hashtag dedicato #prendilcontrollo e una collaborazione con l’influencer Valerio Albanese. Attraverso post e video originali dal profilo @papathumper, in cui racconta le sue avventure giornaliere in famiglia, supporterà l’associazione nella divulgazione dei contenuti e fornirà dei consigli ai genitori per utilizzare i videogiochi in maniera adeguata adottando delle semplici regole, evidenziando i momenti di svago e divertimento condiviso che questi possono regalare.

“L’industria dei videogiochi ha a cuore che i genitori utilizzino i videogiochi e si divertano con i propri figli durante il periodo festivo e non solo -spiega il direttore generale di Iidea, Thalita Malagò-. Gli strumenti messi a disposizione dal settore possono aiutare le famiglie nel definire regole di base che assicurino la migliore esperienza di gioco e renderla sicura e positiva per tutti, al fine di trarre il massimo dei benefici dal giocare insieme. Per questo è importante continuare a supportare e responsabilizzare i genitori, e fornire loro gli strumenti necessari per fare le scelte giuste per il proprio nucleo familiare, e tutelare così i minori da qualsiasi rischio”.