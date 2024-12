Natale: La Russa, ‘festa a casa mia in 35, processione con candele e ‘tu scendi da stelle’

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – ”Pandoro e panettone? Io preferisco il panettone, ma senza i canditi e con le uvette… Non faccio nomi altrimenti si arrabbiano gli altri che dimentico…”. Ospite di ‘Un giorno da pecora’ il presidente del Senato, Ignazio La Russa, preferisce il ‘milanese’ panettone come dolce natalizio. L’ex ministro confida che quest’anno festeggerà il 25 dicembre a casa sua: ”Festeggio in maniera tradizionale, stavolta con tutta la tribù dei La Russa ci troviamo a casa mia e non a casa di mia sorella, quella del busto” di Mussolini “tenete presente? – scherza -. Siamo in 35-40 una cosa del genere e a mezzanotte facciamo una processione per tutta la casa con le candele in mano cantando ‘Tu scendi dalle stelle…’.