Natalità: Bonelli a Meloni, ‘difendere Dio? Italia repubblica laica, non stato Ayatollah’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha ripetuto oggi che vuole difendere Dio, Famiglia e patria. Difendere Dio da cosa? L’Italia non è la repubblica islamica degli ayatollah, né un regime teocratico. L’italia e’ uno stato laico”. Così Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Difendere la famiglia? Bene, si concentri sulla famiglia facendo pagare la crisi economica a chi ha accumulato ricchezze enormi nel nostro paese, mentre per molte famiglie e’ diventato impossibile fare la spesa o pagare le bollette a fine mese. Difendere la patria, da chi? Visto che i suoi accordi in nord Africa hanno dato soldi ad autocrati che a loro volta usano i migranti come arma di ricatto. Servirebbero meno slogan da campagna elettorale e piú misure concrete per la risoluzione della crisi climatica e quella sociale”.