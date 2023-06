Natalità, Buttinoni (Merck Italia): “5 milioni di bimbi figli della nostra ricerca”

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) – “Cinque milioni di bambini sono nati grazie all’innovazione e alla ricerca continua di Merck, azienda che da oltre 70 anni è impegnata nell’area terapeutica per la cura dell’infertilità. Un impegno per garantire alle persone di realizzare il sogno più bello: diventare genitori”. Lo ha detto l’Head of Communication Merck Italia, Iris Buttinoni, intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.

“Proprio a Roma negli anni ’40 è stato realizzato il primo trattamento per l’infertilità femminile, grazie all’intuizione di un ricercatore Piero Dionisi”, ha ricordato.