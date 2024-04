Natalità, Castagna (Dip. Editoria Palazzo Chigi): “I giovani non vogliono più fare figli”

22 Aprile 2024

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “In Italia non c’è solo la transizione digitale che è stata accelerata dal Covid, ma abbiamo una transizione in più che è quella demografica. Non facciamo più figli e questo è un problema molto grave. Non vedo centrare l’argomento dai partiti. Il caso della natalità però non ha a che fare con la situazione economica della famiglia. Il Child free è concentrato soprattutto al Centro e al Nord dove i giovani non si vogliono più assumere la fatica di crescere un figlio”. Lo ha detto Silvia Castagna, Membro del Comitato AI del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri partecipando all’incontro ‘Criticità e sfide future’ nell’ambito dell’incontro su ‘Zes Unica’ organizzata dalla Fondazione Magna Grecia a Palermo.