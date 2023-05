Natalità, Lorella Cuccarini: “I miei 4 figli le migliori produzioni della mia vita”

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Io a volte scherzo che nella mia vita professionale i miei quattro figli sono le quattro produzioni più belle che abbia mai fatto”. Lo ha detto Lorella Cuccarini, attrice e conduttrice televisiva, intervenendo questa mattina agli ‘Stati Generali della Maternità’ in corso a Roma. “Credo che l’esperienza della maternità sia l’avventura più eccitante che possa esserci nella vita, che soltanto l’amore per un figlio ti faccia capire cosa sia l’amore incondizionato, l’amore senza misura: noi mettiamo al mondo dei figli, ma siamo capaci in ogni momento di dare la nostra vita per loro”.

“Un’esperienza che ha cambiato anche fortemente il mio modo di essere donna, ma anche di essere professionista – continua Cuccarini – Il mio è sicuramente un lavoro ben organizzato ma le gravidanze sono arrivate nei momenti in cui meno me lo aspettavo e ho anche riorganizzato la mia vita professionale sulla base dei figli che sono arrivati: io a 20 anni ero una ragazza con tanti progetti e tanti sogni da realizzare e io ero al centro della mia vita, e questa era la cosa peggiore che potessi fare. Nel momento in cui sono nati i miei figli io non sono stata più al centro di niente e in quel momento sono successe le cose più belle della mia vita anche a livello professionale”. Quando si hanno figli “i successi e gli insuccessi nella vita di ognuno di noi pesano meno – conclude – ci si prende meno sul serio, ci si monta meno la testa”.