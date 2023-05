Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Agli Stati Generali della Natalità panel con soli uomini. Le donne non pervenute, d’altronde le donne i figli li partoriscono soltanto e non devono avere voce in capitolo. Questo è uno dei tanti motivi per cui in Italia si fanno sempre meno bambini: è il maschio che decide le politiche, le donne si limitino a fare da incubatrici. E poi fanno pure la morale sulla gestazione per altri. Che vergogna”. Lo scrive su twitter la tesoriera di +Europa, Carla Taibi.