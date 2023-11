Natalità, si consolida ‘Rete Adamo’: nata per supportare la genitorialità nel luogo di lavoro 

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Congedo parentale di otto settimane retribuito al 100% per il secondo genitore, asilo nido aziendale e misure di welfare innovative. Queste sono alcune delle misure già messe in atto dalle aziende e portate all’attenzione delle Istituzioni – in questi giorni impegnate nell’approvazione della Legge di Bilancio – dalla Rete Adamo, il movimento collaborativo che coinvolge imprese, organizzazioni, cittadini e istituzioni che vogliono contribuire ad invertire il trend demografico supportando i genitori e la vita familiare nel luogo di lavoro.

Nel corso della conferenza stampa promossa dal vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, dal titolo ‘Denatalità: dall’analisi del contesto alle azioni’, Plasmon, Chicco ed Edenred Italia hanno voluto condividere con il Legislatore e il grande pubblico le iniziative intraprese a livello aziendale in favore della genitorialità. L’obiettivo, quello di rafforzare la collaborazione con i decisori istituzionali e sensibilizzarli perché queste azioni vengano recepite e incentivate per essere estese su larga scala nel pubblico e nel privato.

Le aziende hanno inoltre presentato gli avanzamenti relativi al progetto Adamo, nato nel febbraio 2023 da Plasmon insieme a Fondazione per la Natalità, e a cui hanno presto aderito anche Chicco e Edenred Italia, e che oggi diventa una Rete con il coinvolgimento del partner tecnico Variazioni.

Come emerge dalla ricerca ‘Figli: una ricchezza onerosa’, commissionata da Plasmon e condotta da Community Research & Analysis, gli italiani vivono il contesto attuale come altamente incerto (54%) e problematico, una situazione che li porta ad avere timore per il futuro (37%). Nonostante lo scenario economico non incoraggiante, dall’indagine emerge come il 34% delle famiglie con un bambino vorrebbe avere altri figli. Tuttavia, le difficoltà di carattere economico (aumento del costo della vita e stipendi bassi), lavorativo (precarizzazione del lavoro e, per le donne, paura di perdere il posto), e organizzativo (carenza di servizi diffusi e accessibili a tutti), rappresentano un serio ostacolo alla realizzazione di questo progetto.

È in questo contesto che, facendo leva sulla forza della rete, Adamo incoraggia il mondo imprenditoriale a unire le forze per promuovere le buone pratiche da mettere a disposizione dei dipendenti e alle loro famiglie ed elaborare proposte concrete e attuabili, da mettere a fattor comune con le Istituzioni. Tra gli obiettivi della Rete, una Carta degli Intenti condivisa, e la definizione di standard univoci di misurazione per il supporto alla genitorialità in azienda e per il monitoraggio delle azioni implementate, così da poter rendere ancora più efficaci le iniziative in questa direzione.

“La crisi demografica comporterà enormi difficoltà sul piano sociale ed economico, ma anche su quello politico e culturale. Nei prossimi anni, ci troveremo sempre più a competere con aree del mondo ad altissima crescita, mentre noi avremo difficoltà a reperire forze attive, il nostro sistema sanitario e quello previdenziale avranno problemi di assestamento, la nostra influenza nel mondo sarà ridimensionata. Sono solo alcuni aspetti di uno scenario che abbiamo il dovere di invertire adesso, perché è già tardi”, dichiara Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato.

“L’attuale governo ha deciso di considerarla una priorità e la Legge di Bilancio in discussione prevede importanti misure in tal senso, come gli aumenti di bonus nido e congedo parentale e la decontribuzione per le lavoratrici madri, senza considerare l’incremento degli stipendi netti per le famiglie più in difficoltà. Ma è bene che esistano anche aziende consapevoli di questa urgenza, che promuovano pratiche virtuose come il Progetto Adamo. Perché le Istituzioni hanno un ruolo importante, ma solo con un gioco di squadra si può vincere questa partita fondamentale che chiamerei, in maniera non retorica, ‘futuro’”, conclude.

“Siamo orgogliosi -affermano i rappresentanti delle tre aziende aderenti alla ‘Rete Adamo’, Luigi Cimmino Caserta – responsabile affari istituzionali di Kraft Heinz (Plasmon), Marie-Caroline Baron – responsabile risorse umane Kraft Heinz (Plasmon), Corrado Colombo – commercial vice president Europe del gruppo Artsana (Chicco), e Simona Finazzo – public affairs director di Edenred Italia- di aderire all’impegno delle Istituzioni per il rilancio della natalità con alcune azioni concrete, che ci auguriamo possano essere recepite e ulteriormente incentivate non solo attraverso la Legge di Bilancio, ma anche in un percorso di lungo periodo attraverso i diversi strumenti a disposizione”.

“Il sostegno alla genitorialità sul posto di lavoro è un primo, fondamentale passo per portare le best practice aziendali all’interno delle linee guida promosse dalle Istituzioni. Invertire il preoccupante trend di calo delle nascite nel nostro Paese è una sfida epocale che non potrà essere affrontata con successo senza il contributo delle tante altre imprese italiane che possono definirsi ‘responsabili’ verso il tessuto sociale in cui operano. Ed è per questo, quindi, che a esse rivolgiamo l’invito formale ad aderire al movimento Adamo. Ringraziamo le Istituzioni, per aver raccolto il nostro appello, e ringraziamo anche, sin da ora, tutti gli imprenditori e i manager italiani che vorranno seguire il nostro esempio”, aggiungono.

“Esprimo grande soddisfazione -afferma Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità- per l’iniziativa di oggi, che riunisce Istituzioni e aziende attorno a un unico tavolo di lavoro, con l’obiettivo di trovare risposte concrete al crollo delle nascite. Per risolvere un problema così serio per la stabilità socioeconomica del nostro Paese, occorre che le Istituzioni prendano a modello le iniziative messe in atto dalle aziende più all’avanguardia su questi temi, partendo dalla definizione di standard univoci di misurazione per il supporto alla genitorialità in azienda e il monitoraggio delle azioni già implementate, così da rendere più incisive le iniziative avviate in questa direzione”.

“Al contempo – prosegue De Palo – serve promuovere misure di defiscalizzazione per incoraggiare altre imprese a intraprendere questo percorso, e poi pensare a una nuova politica fiscale, prendendo in considerazione una variabile fondamentale, come la numerosità del nucleo familiare, già nella determinazione delle aliquote delle imposte. Con l’attuale Legge di Bilancio e con gli altri strumenti di programmazione finanziaria, il Governo ha davanti a sé una grande occasione per intervenire su questi temi sul medio e lungo periodo, perché occorre fare di più. Come abbiamo dimostrato oggi, la società civile e il tessuto imprenditoriale del Paese sono pronti a lavorare assieme a Governo e opposizioni per invertire il trend della denatalità e supportare la genitorialità nel luogo di lavoro”, conclude.

Per ulteriori informazioni sul progetto Adamo è possibile consultare il link: http://www.adamo2050.com/.