Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni si erge a paladina della famiglia, quando non ha fatto nulla su nidi, congedi paritari, occupazione femminile, caregiver. Si è occupata di famiglie solo per togliere diritti a quelle arcobaleno, iniziando una vera e propria persecuzione, in pieno stile Orbán”. Lo scrive su X il deputato del Pd Alessandro Zan commentando le parole della premier Meloni a Budapest.