Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Giorno storico per la Finlandia che oggi chiede di essere accolta nell’Alleanza Atlantica. E Sanna Marin sceglie Roma e l’Italia per questo giorno speciale. Un onore e un privilegio per noi italiani. Così Enrico Letta su twitter.