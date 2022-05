Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “L’assenza di un protagonismo europeo rischia di dare alla nato un compito non suo. Quindi il nostro sì’ convinto alle candidature di Svezia e Finlandia alla Nato ha questo caveat: sta all’Unione Europea costruire una nuova architettura europea, non alla Nato”. Così Enrico Letta in Direzione Pd.