Nato: Mattarella, ‘orgogliosi far parte alleanza, saldo ancoraggio sicurezza’**

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Settantacinque anni or sono vedevano la luce il Trattato di Londra che istituiva il Consiglio d’Europa e il Trattato di Washington da cui prese le mosse la Nato, organizzazione difensiva dei Paesi liberi. La Repubblica Italiana è orgogliosa di aver partecipato fin dalla fondazione a questi Patti tra nazioni libere e sovrane, secondo una scelta che le permise di superare la tragedia del Secondo Conflitto Mondiale in un contesto di cooperazione internazionale corrispondente al dettato della sua Costituzione e con l’affermazione di principi di indipendenza, libertà, sicurezza, crescita economica e sociale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della conferenza ‘Il 75° anniversario del Consiglio d’Europa e della Nato, i pilastri della sicurezza democratica’, in corso alla Camera.

“In particolare risalta oggi come l’Alleanza Atlantica abbia contribuito, in modo determinante, alla stabilità internazionale e al più lungo periodo di pace vissuto dal Continente europeo, saldo ancoraggio per la sicurezza del nostro Paese. La attuale fase di instabilità conferma la validità di quelle scelte. L’inaccettabile aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina e il conflitto in Medio Oriente ne sono ragioni evidenti. In entrambi i casi le conseguenze per i civili e per i territori coinvolti sono gravissime, devastanti. L’attività delle delegazioni internazionali presso le rispettive Assemblee parlamentari è preziosa per far crescere la coesione tra le istituzioni e i popoli europei e lo spirito di una comune responsabilità”.