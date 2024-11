Nato: Meloni, ‘da nostre forze armate contributo a credibilità Alleanza’

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ringrazio ancora una volta i nostri uomini, le nostre donne, le nostre forze armate che sono impegnate in queste missioni” per la “credibilità che conferiscono alla nostra nazione e per la credibilità dell’Alleanza che contribuiscono a creare”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a margine dell’incontro con il Segretario generale della Nato.