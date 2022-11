Novembre 10, 2022

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “L’alleanza atlantica è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre Nazioni: senza sicurezza non c’è crescita, dobbiamo difendere i nostri comuni valori occidentali. La pace non è scontata, dobbiamo essere pronti a difenderci efficacemente”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi in visita a Palazzo Chigi.