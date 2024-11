Nato: Meloni, ‘Italia leader per qualità e quantità, primo contributore al bilancio’**

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo leader nella Nato per la qualità, la quantità della nostra azione, particolarmente siamo il primo contributore in termini assoluti alle operazioni e alle missioni dell’Alleanza Atlantica e quindi anche ovviamente al bilancio della Nato. Il ruolo della nostra azione si articola anche attraverso la nostra presenza lungo il fianco orientale dell’Alleanza”, “ma anche con i dispositivi navali nel Mediterraneo, con le missioni in Iraq e in Kosovo, dove abbiamo nuovamente assunto il comando della missione Kfor da pochi giorni”. Così la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato Mark Rutte.