Nato: Svezia, ‘dobbiamo aderire presto per scongiurare minaccia russa’

Novembre 22, 2023

Stoccolma, 22 nov. (Adnkronos) – La Svezia deve diventare membro a pieno titolo dell’Alleanza militare della Nato “il più velocemente possibile” per scongiurare la minaccia proveniente dalla Russia. Lo ha detto il ministro della Difesa Pal Jonson, mentre a Stoccolma cresce l’impazienza a causa del suo lento cammino verso l’adesione, aggiungendo di non essere in grado di fissare un calendario per il completamento del processo di adesione della Svezia nella Nato, ma di essere fiducioso che la Turchia e l’Ungheria, gli ultimi due Paesi a non aver ancora ratificato l’adesione, prima o poi lo faranno.

“La Russia non deve costituire una minaccia. Dobbiamo quindi attenerci a questo obiettivo e lo facciamo nel migliore dei modi, rafforzando le nostre debolezze nazionali e integrandoci pienamente nella Nato il prima possibile”, ha detto Jonson al Guardian. La Svezia ha presentato la sua richiesta alla Nato contemporaneamente alla Finlandia nel maggio del 2022: Helsinki è finalmente entrata ad aprile scorso.