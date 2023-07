Nato: Tajani, ‘Italia ha chiesto maggiore attenzione a minacce da ‘fianco sud”

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’italia ha chiesto maggiore attenzione per le sfide e le minacce provenienti dal fianco sud. Per quanto riguarda le spese militari, abbiamo anche ricordato che non si può non considerare come un intervento di tipo militare tutto ciò che fanno Guardia Costiera, Marina Militare e Guardia di Finanza per il controllo e la sicurezza del Mediterraneo. Traffici di esseri umani, flussi migratori irregolari, proliferazione di gruppi di terroristi e di milizie private, come la Wagner, gli effetti del cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, sono tutti argomenti che creano problemi in quest’area”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Camera degli esiti del vertice Nato di Vilnius.

“Abbiamo portato a Vilnius – ha aggiunto Tajani – la questione della stabilità delle regioni a sud del Mediterraneo, Tunisia, Libia, Sael, Corno d’Africa, risalendo fino al Medio Oriente. La presenza della Nato in quest’area è fondamentale per la sua sicurezza. Abbiamo segnalato la necessità di investire maggiori risorse, non solo di materiale, ma anche di capitale politico. Vogliamo approfondire le relazioni con i partner del fianco sud, nello sviluppo delle loro capacità nel settore della difesa modellando i partenariati su basi paritarie. Intendiamo porre al centro la necessità di sviluppo di questi Paesi, coniugandole con le nostre necessità di sicurezza”.