Nato: Tajani, ‘lavoriamo con Gb per rafforzare la nostra cooperazione’

Novembre 29, 2023

Bruxelles, 29 nov. (Adnkronos) – “Proficua discussione con il collega britannico David Cameron. Lavoriamo insieme per rafforzare la nostra cooperazione. Piena sintonia su contrasto a immigrazione irregolare e sostegno all’Ucraina, impegno in Africa. Ho illustrato le priorità della Presidenza italiana al G7 2024”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles per partecipare alla Ministeriale Nato.