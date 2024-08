Naufragio Palermo: domani Procura conferisce incarichi autopsia su sette vittime

25 Agosto 2024

Porticello (Palermo), 25 ago. (Adnkronos) – Saranno conferiti domani, o al massimo martedì, come apprende l?Adnkronos, dalla Procura di Termini Imerese, gli incarichi per eseguire le autopsie sui corpi dei sette naufraghi che viaggiavano a bordo del veliero Bayesian affondato all’alba di lunedì davanti alla costa di Porticello (Palermo) per cause ancora al centro dell’inchiesta della procura di Termini Imerese. Gli esami saranno eseguiti dai medici dell’istituto legale del Policlinico di Palermo sui corpi dell’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah, Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada e dello chef Thomas Recaldo. Cinque copri si trovano al cimitero dei Rotoli di Palermo da dove saranno trasferiti domani all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Due dei sette corpi si trovano, invece, già nelle celle frigorifere del Policlinico. Entro domani potrebbe essere risentito dai magistrati, il Procuratore capo Ambrogio Cartosio e il pm Raffaele Cammarano, il comandante della imbarcazione, James Catfield, neozelandese di 51 anni. Potrebbe essere lui il primo a ricevere un avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, i reati su cui indaga la Procura.