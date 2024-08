Naufragio Palermo: in corso interrogatori equipaggio, presto altri indagati

26 Agosto 2024

Santa Flavia (Palermo), 26 ago. (Adnkronos) – Dopo il capitano del veliero affondato, James Cutfield, risentito ieri dalla Polizia giudiziaria, anche altri componenti dell’equipaggio del Bayesian vengono sentiti in queste ore, come persone informate sui fatti, nell’albergo che li ospita a Santa Flavia (Palermo). Cutfield, neozelandese di 51 anni, risulta indagato dalla Procura di Termini Imerese (Palermo) per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, anche se ancora, come apprende l’Adnkronos, non gli è stato notificato l’avviso di garanzia. Ma ieri pomeriggio gli è stato sottoposto il verbale di identificazione, propedeutico all’avviso di garanzia che sarà notificato tra oggi e domani. Non è escluso che saranno indagati anche altri componenti dell’equipaggio, come il marinaio che la notte della tempesta era sulla plancia per controllare il meteo.