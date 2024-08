Naufragio Palermo: individuato anche il corpo di Hannah Lynch**

23 Agosto 2024

Porticello (Palermo), 23 ago. (Adnkronos) – E’ stato individuato il corpo dell’ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian. Il cadavere di Hannah Lynch è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale, a 50 metri di profondità. Adesso i sub stanno provando a recuperare il corpo per portarlo in superficie.