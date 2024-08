Naufragio Palermo: legale capitano, ‘Cutfield non ha risposto a pm perché molto provato’**

27 Agosto 2024

Santa Flavia (Palermo), 27 ago. (Adnkronos) – “Il capitano Cutfield si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm per due fondamentali ragioni: intanto perché, come è agevole comprendere, è davvero molto provato. La seconda ragione è che noi siamo stati nominati appena ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta, abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati di cui allo stato non disponiamo”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Rizzuti, che con l’avvocato Aldo Mordiglia difende il capitano del veliero affondato, James Cutfield, prima di lasciare l’Hotl Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) dove si è tenuto l’interrogatorio del comandante.