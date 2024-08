Naufragio Palermo: Macauda, ‘Quella sera non c’era allerta burrasca’**

24 Agosto 2024

Termini Imerese (Palermo), 24 ago. (Adnkronos) – “Il veliero Bayesian e il Sir Ribert potevano stare in rada in quella zona, non c’era alcun divieto. Del resto per quella sera non c’era un’allerta di burrasca”. Lo ha detto Raffaele Macauda comandante della Capitaneria di Porto di Palermo in conferenza stampa. “Se hanno ritenuto di fare una sosta per poi proseguire sono valutazioni che ha fatto il comandante”, dice.