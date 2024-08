Naufragio Palermo: parte equipaggio lascia hotel, al momento il capitano resta

28 Agosto 2024

Porticello (Palermo), 28 ago. (Adnkronos) – A distanza di 10 giorni dal naufragio del veliero Bayesian di Porticello (Palermo) una parte dell’equipaggio, come si apprende, ha lasciato l’hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo) che li ha ospitati dal 19 agosto. Sembra che il capitano indagato, James Cutfield, non sia tra le persone in partenza oggi. Anche se oggi gli è stato consegnato il passaporto perso nel naufragio. Nei giorni scorsi anche i passeggeri superstiti, sei in tutto, tra cui la vedova di Mike Lynch, avevano lasciato l’albergo per tornare a Londra con un jet privato.