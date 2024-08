Naufragio Palermo: società di gestione del veliero, ‘priorità coadiuvare ricerche dispersi’**

19 Agosto 2024

Porticello (Palermo), 19 ago. (Adnkronos) – Camper&Nicholsons, la società di gestione della barca a vela Bayesian affondata all’alba di oggi al largo di Porticello (Palermo), in una nota, conferma che “lo yacht si è imbattuto in condizioni meteo fortemente avverse ed è affondato nelle acque antistanti Palermo alle 4.30 ora locale di lunedì 19 agosto 2024”. “A bordo si trovavano 12 ospiti e 10 persone di equipaggio – si legge- La Guardia Costiera italiana sta dirigendo le operazioni di ricerca e salvataggio ed ha recuperato 15 persone. Proseguono gli sforzi per ritrovare le sei persone mancanti”.

“La priorità della compagnia è coadiuvare le ricerche in corso e garantire il supporto necessario ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio salvati. Maggiori informazioni saranno fornite non appena disponibili”, aggiunge la nota.