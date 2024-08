Naufragio Palermo: ufficiale macchine indagato, i pm ‘non ha attivato i sistemi di sicurezza’

28 Agosto 2024

Termini Imerese (Palermo), 28 ago. (Adnkronos) – Non avrebbe attivato i sistemi di sicurezza durante la tempesta d’acqua, che avrebbe chiuso tutti i portelloni della sala macchine del veliero britannico Bayesian, affondato il 19 agosto scorso. Ecco perché la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha iscritto nel registro degli indagati l’ufficiale di macchine Tim Parker Eaton, indagato per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, come il comandante, James Cutfield. Ma sono attesi altri avvisi di garanzie già nelle prossime ore.