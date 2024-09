Nautica, Grosso: “Presto Salone Genova otterrà certificazione sostenibilità Iso 20121”

2 Settembre 2024

Genova, 2 set. – (Adnkronos) – Il 64° Salone Nautico Internazionale di Genova è alle porte e tra i temi che caratterizzeranno questa edizione 2024 c’è quello della sostenibilità, come sottolinea Maurizio Grosso, Direttore tecnico e sostenibilità del Salone Nautico di Genova, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone, in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi: “Siamo abituati a fare le cose al meglio e non ci piace puntare alla sufficienza. Vogliamo che non ci siano sbavature su quello che presenteremo quando otterremo la certificazione Iso 20121, specifica per gli eventi sostenibilità e riconosciuta a livello internazionale. E la otterremo presto”. “Abbiamo una responsabilità nei confronti di una tradizione che è molto più vecchia di noi e che è corretto tramandare alle prossime generazioni di armatori e di appassionati della nautica nella maniera più corretta e aggiornata possibile”. E quella di una maggiore sostenibilità è, secondo Grosso, “una delle strade migliori per farlo. Siamo sulla via giusta”.